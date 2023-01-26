Про це в Мінфіні Штатів попередили всі фінансові установи країни.

Російські олігархи можуть намагатися обійти санкції, накладені на них у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, за допомогою інвестицій в сектор комерційної нерухомості США.

Як передає портал Bloomberg, про це сказано в свіжій заяві Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), яка входить в Міністерство фінансів. Згідно з повідомленням, російські еліти можуть спробувати скористатися складними методами фінансування галузі і непрозорими структурами власності, щоб інвестувати в США і отримувати вигоду.

"Завдяки Міжнародному тиску і економічним обмеженням, які більше 30 країн наклали на Росію за її жорстоку війну проти України, у російської еліти, що потрапила під санкції, залишається все менше можливостей для переміщення і приховування своїх незаконно нажитих багатств. FinCEN прагне розкрити канали, які російська еліта, олігархи та їх довірені особи можуть використовувати для переміщення або приховування коштів", — заявив Хімамаулі Дас, виконуючий обов'язки директора Мережі з боротьби з фінансовими злочинами.

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У відомстві попередили фінансові організації бути насторожі, якщо для покупки комерційної нерухомості використовуються офшорні кошти і кілька інвесторів, які можуть бути пов'язані з підсанкційними особами. Щоб уникнути уваги громадськості та ЗМІ, російські олігархи, ймовірно, спробують вкладати кошти в менш помітні проекти — наприклад багатоквартирні будинки або офісні приміщення.

"Імовірність того, що спроба ухилення від санкцій має місце на ринках комерційної нерухомості в малих і середніх міських центрах і на всій території США, не менша, ніж в найбільших мегаполісах", — додали в FinCEN.

Санкції проти Росії: остання інформація

Посли країн ЄС 25 січня погодили продовження всіх економічних обмежень, які діють по відношенню до РФ, ще на півроку у зв'язку зі збройною агресією в Україні.

Швейцарія ввела додатковий пакет санкцій проти Росії. Він включає заходи проти 200 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з державою-агресором.

За даними Головного управління розвідки МО України, санкції відобразилися на космічній галузі РФ. Всі проекти ведення супутникової розвідки Росії довелося відкласти через брак компонентів електроніки.

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