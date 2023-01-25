Санкції на п'ять років запроваджено проти 10 осіб.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкціїї проти екс-нардепа Вадима Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ МП та РПЦ.

Відповідний указ №43/2023 від 24 січня опублікований на сайті глави держави. Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.

Вищезгаданим рішення запроваджено санкції проти 10 осіб терміном на п'ять років.Серед них, зокрема:

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екс-нардеп Вадим Новинський;

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;

митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь);

"митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" (Ростислав Швець);

"єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" (Костянтин Чєрнишов);

"єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;

керуючий Джанкойською єпархією" (Олександр Овсянніков);

"архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ" (Олександр Таранов);

митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ (Олег Іванов);

єпископ Роменський і Буринський УПЦ (Олексій Маслєнніков);

"єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії" (В'ячеслав Опанасенко);

керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит Платон (Володимир Удовенко).

Санкції зокрема передбачають блокування активів.

Санкції проти УПЦ МП - що відомо

Співробіотники СБУ провели обшуки в будівлях УПЦ МП в різних областях Україна. Всього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб, з них понад 50 осіб були допитані. Серед них були громадяни України та росіяни.

Крім того, правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

15 січня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян РФ, України та Білорусі.

22 січня президент Володимир Зеленський увів у дії рішення Ради нацбезпеки та оборони про застування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля.

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