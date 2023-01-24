Через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією воєнної розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки, зокрема:

"Рєпєй" - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

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"Геракл-КВ" - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфера" - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзноґорск (Красноярській край). Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років:

проект "Рєпєй" - з 2022 на 2024 рік;

проект "Геракл-КВ" - з 2023 на 2025 рік;

проект "Сфера" - з 2025 на 2027.

Зазначається, що через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.

Санкції проти РФ: подробиці

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Нагадаємо, що на початку грудня Рада Євросоюзу прийняла рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. 5 грудня набрали чинності нафтові санкції Євросоюзу.

У січні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони хочуть ввести санкції також проти Білорусі та Ірану.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.