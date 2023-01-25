Зазначається, що обмеження діятимуть щонайменше ще шість місяців.

Посли Європейського Союзу схвалили продовження всіх економічних санкцій щодо Російської Федерації через війну в Україні. Обмеження діятимуть ще мінімум півроку.

"Посли ЄС офіційно дали" зелене світло "на продовження всіх економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії ще на шість місяців", - розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Відзначається, що рішення стосується в тому числі санкцій, які ввели ще в 2014 році.

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Санкції проти Росії - що відомо

Країни Європейського Союзу вже ввели дев'ять пакетів санкцій проти Російської Федерації і не планують зупинятися, поки Москва намагається захопити Україну.

На початку грудня 2022 року Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту з Росії на рівні 60 доларів США за барель. Рішення було необхідне, щоб обмежити доходи Москви і ускладнити фінансування війни проти України.

За даними видання Reuters, Польща і Литва намагаються домогтися санкцій проти ядерного сектору РФ. Дипломатам сановится все важче домагатися необхідного одностайності для введення додаткових обмежень.

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