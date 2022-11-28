Люди відчувають нестачу тепла, води і електрики.

В ООН назвали гуманітарну ситуацію в Миколаєві і Херсоні жахливою і критичною.

За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, майже чверть мільйона осіб тільки в Миколаєві відчувають нестачу тепла, води і електрики, пише CNN. Ці міста у вихідні відвідала координатор гуманітарної допомоги Деніз Браун.

"У Миколаєві вже встановлено кілька пунктів обігріву, щоб допомогти людям, які не можуть опалювати свої будинки. Працівники гуманітарних організацій надають матеріали і генератори, щоб ці місця працювали", - повідомив Дюжаррік.

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В ООН очікують, що зможуть за підтримки влади покрити основні потреби жителів Херсона, якщо вийде підтримувати той же рівень допомоги, спрямованої протягом останніх двох тижнів.

"Однак ситуація з водою, опаленням і електрикою залишається важкою, хоча подача електроенергії поступово відновлюється", - додав він.

Відзначається, що в цьому році донори надали через ООН гуманітарну допомогу на суму 3,1 мільярда доларів, проте Дюжаррік сказав, що продовження фінансування вкрай важливо, особливо в зимові місяці.

"Ми як і раніше стурбовані тяжким становищем мирних жителів в Україні, особливо з настанням зими. Ми працюємо, щоб підтримати людей послугами і постачанням, щоб переконатися, що вони можуть бути захищені і зігріті в ці суворі місяці", - додав він.

Росія атакує критичну інфраструктуру України

Як повідомляв УНІАН, 10, 22 і 31 жовтня Росія масовано атакувала ракетами енергетичну інфраструктуру України. В результаті ударів було зруйновано або пошкоджено 40% енергоінфраструктури.

15 листопада Росія знову здійснила обстріл енергосистеми України, його назвали найбільш масованим з початку війни.

23 листопада знову атакувала критичну інфраструктуру, через це по всій країні почали застосовувати аварійні відключення електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в результаті цих ударів Україна пережила блекаут.

У Молдові в цей день також почалися масові відключення електрики.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари по країні.

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