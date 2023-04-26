Причиною стала публічна підтримка збройної агресії в Україні.

Чехія внесла до списку санкцій Володимира Гундяєва, більш відомого як патріарх РПЦ Кирило. У своїх публічних виступах він використовував віру, щоб виправдати російські звірства в Україні.

Про це стало відомо з публікації на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Чехії. Обмеження на Кирила наклали за рекомендацією голови відомства Яна Ліпавського.

"Гундяєву місце в санкційному списку саме тому, що віра не може бути використана для виправдання звірств, що здійснюються російськими солдатами в Україні. Враховуючи часті публічні виступи цієї людини, вся інформація доступна у відкритих джерелах. Можу вас запевнити, що пакет доказів налічує понад сто сторінок", — сказав голова чеської дипломатії.

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У список обмежень входять заборона на в'їзд і заморожування активів, якщо людина має їх на території країни. Перевіряти наявність коштів Гундяєва в Чехії буде Управління фінансового аналізу Міністерства фінансів.

"Санкції проти цієї людини вже схвалили такі країни, як Великобританія, Канада, Литва та Україна. Однак ми будемо продовжувати пропонувати всі пропозиції про санкції спочатку на рівні ЄС, тому що є різниця між рішенням, прийнятим двадцятьма сімома країнами, і рішенням, яке буде діяти тільки в Чехії", — додав Ліпавський.

Останні заяви патріарха РПЦ

Гундяєв 21 квітня заявив, що рашисти воюють в Україні "за майбутнє" Росії. Він також назвав загарбницьку війну РФ "святою справою".

Патріарх на початку квітня закликав багатих росіян пожертвувати кошти для допомоги Росії: "Сьогодні особливе слово до тих, хто може послужити іншим в тому числі своїм статком, своїми коштами, хто може, можливо, більше, ніж інші, допомогти державі в цей непростий час".

На Різдво голова РПЦ цинічно закликав оголосити перемир'я, не згадуючи, що саме рашисти обстрілюють мирні населені пункти України.

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