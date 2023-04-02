Керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирил закликав заможних росіян допомогти Росії "в цей непростий час".
Після літургії в храмі Преображення Господнього в Комунарці Гундяєв заявив, що багатство є "великою відповідальністю" і можна "знайти порятунок", використовуючи його в благих цілях, пишуть російські пропагандистські видання.
"Народ стає сильнішим, багато - більш заможними і багатими. <...> Сьогодні особливе слово до тих, хто може послужити іншим в тому числі своїм маєтком, своїми коштами, хто може, може бути, більш, ніж інші, допомогти державі в цей непростий час", - сказав він.
Восени в одній з проповідей він заявляв, що якщо людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому - це шлях в пекло".
Як РПЦ підтримує війну в Україні
Нагадаємо, що Кирил Гундяєв систематично виправдовує напад Росії на Україну. В українській розвідці повідомляли, що в Кремлі наказали російським священикам агітувати за службу в армії.
У вересні глава РПЦ заявив, що окупанти змиють з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" на війні. Вже взимку він сказав, що прагнення зберегти життя - чужа Росії цінність.
У мережу неодноразово потрапляли відео, на яких російські священики підтримують війну. На одному з них чоловік "благословляє" російських загарбників, щоб їхня рука "не здригнулася", направляючи снаряд. На іншому - поп рекомендує заряджати "Гради" з молитвами.
Восени повідомлялося, що в Іркутській області священик поскаржився на депутата, який поставив у церкві свічку за Україну.