Раніше він вже заявляв, що не допомогти іншому, маючи гроші, це шлях до пекла.

Керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирил закликав заможних росіян допомогти Росії "в цей непростий час".

Після літургії в храмі Преображення Господнього в Комунарці Гундяєв заявив, що багатство є "великою відповідальністю" і можна "знайти порятунок", використовуючи його в благих цілях, пишуть російські пропагандистські видання.

"Народ стає сильнішим, багато - більш заможними і багатими. <...> Сьогодні особливе слово до тих, хто може послужити іншим в тому числі своїм маєтком, своїми коштами, хто може, може бути, більш, ніж інші, допомогти державі в цей непростий час", - сказав він.

Відео дня

Восени в одній з проповідей він заявляв, що якщо людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому - це шлях в пекло".

Як РПЦ підтримує війну в Україні

Нагадаємо, що Кирил Гундяєв систематично виправдовує напад Росії на Україну. В українській розвідці повідомляли, що в Кремлі наказали російським священикам агітувати за службу в армії.

У вересні глава РПЦ заявив, що окупанти змиють з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" на війні. Вже взимку він сказав, що прагнення зберегти життя - чужа Росії цінність.

У мережу неодноразово потрапляли відео, на яких російські священики підтримують війну. На одному з них чоловік "благословляє" російських загарбників, щоб їхня рука "не здригнулася", направляючи снаряд. На іншому - поп рекомендує заряджати "Гради" з молитвами.

Восени повідомлялося, що в Іркутській області священик поскаржився на депутата, який поставив у церкві свічку за Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: