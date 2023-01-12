Активістка нагадала йому про заповіді.

У Москві анонімна активістка зробила напис червоною фарбою біля Храму Христа Спасителя і пустила в річку плакат з написом "В. В. * * йло".

Про це повідомляє Феміністський антивоєнний опір у Telegram. Так, біля Храму Христа Спасителя дівчина написала червоною фарбою звернення до глави російської православної церкви Кирила Гундяєва - "Гундяй, не вбий?". Як відомо, він активно підтримує війну в Україні.

Крім того, активістка пустила в Москву-ріку банер з написом "В.В. **йло" і серцями з Кримського моста в синьо-жовтих кольорах.

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Антивоєнні акції в Росії

Нагадаємо, що наприкінці вересня 13 російських антивоєнних рухів закликали солдатів своєї країни відмовлятися від участі у війні проти України або здаватися в полон ЗСУ.

Нещодавно група Pussy Riot випустила антивоєнну пісню під назвою "Мамо, не дивись телевізор", в якій назвала російський уряд терористичним режимом.

В кінці грудня в Подольську подружня пара підпалила військкомат.

Ще навесні депутат районної ради Воронезької області виступила з антивоєнною промовою. А в Нижегородській області вчителька англійської порадила студентам сісти у в'язницю, щоб не йти на війну.

Водночас раніше член російського "антивоєнного комітету" Віктор Шендерович звинуватив українців у "несправедливій ненависті" до росіян.

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