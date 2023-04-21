Він назвав ворожнечу між росіянами рівносильною зраді Батьківщині.

Керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії.

Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі". "Нам сьогодні дійсно потрібно об'єднатися. Ворожнеча один до одного рівносильна зраді Батьківщині", - цитують його російські пропагандистські видання.

"Захист Батьківщини - це найбільший обов'язок і свята справа для кожної людини", - додав Кирило.

Відео дня

РПЦ на службі у Кремля

Як відомо, російська православна церква виправдовує і підтримує війну в Україні, а її служителі закликають росіян йти "захищати Батьківщину" на території незалежної держави. За даними української розвідки, агітувати за це їм наказали в Кремлі.

Патріарх Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні, а також називав бажання зберегти життя - чужою Росії цінністю.

Нагадаємо, що проти Кирила ввели санкції Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.

Вас також можуть зацікавити новини: