У Російській Православній Церкві закликають дозволити віруючим спокійно відсвяткувати Різдво.

Голова Російської Православної церкви патріарх Кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво. Відповідну заяву опублікувала прес-служба РПЦ.

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених у міжусобний конфлікт, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня", – йдеться в заяві.

Свій заклик російський патріарх обгрунтував необхідністю надати вірянам можливість відвідати церковні служби в Різдвяний святвечір і в день Різдва.

Відео дня

Позиція РПЦ щодо війни в Україні

Російський патріарх Кирило відкрито підтримав вторгнення в Україну. При цьому православні храми в Росії стали свого роду вербувальними пунктами, де парафіян агітували вступати в армію для війни проти України.

За це проти Кирила були введено санкції кількома країнами Заходу. Український уряд також схвалив санкції проти керівництва РПЦ.

Однак це не зупинило Кирила і він почав виправдовувати можливе застосування ядерної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: