Разом з ним може прибути Петер Сійярто.

У п'ятницю, 5 липня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може прибути з офіційним візитом до Росії.

Про це у X пише журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, посилаючись на європейських чиновників. За його даними, також до російської столиці прибуде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Журналіст додає, що він є "приятелем" голови російського МЗС Сергія Лаврова.

"Завтра Віктор Орбан, як очікується, поїде до Москви. Всього через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, повідомили мені кілька західних і центрально- та східноєвропейських чиновників", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Візит Орбана до Києва

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Орбан здійснив перший за 12 років візит до України. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, вони обговорили відносини між країнами.

Також Орбан закликав Україну припинити вогонь на фронті та піти на переговори з росіянами. Згодом виявилося, що в той день міністри закордонних справ Російської Федерації та Угорщини провели телефонні перемовини.

В Офісі президента України сказали, що Київ має власний план завершення війни, наразі триває підготовка до другого мирного саміту.

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