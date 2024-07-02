Україна буде вибудовувати послідовний ланцюжок дій, проект свого плану, як встановити мир.

Україна має свій план, як досягти миру. Зокрема, було проведено перший Саміт миру і триває підготовка до другого. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Президент України дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свої думки", - сказав він.

Жовква зазначив, що було декілька форматів цих переговорів: спочатку двоє лідерів говорили без присутності делегацій, а потім у складі делегацій.

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"Ця пропозиція звучала в обох частинах. Дійсно, прем'єр-міністр Орбан потім в загальних рисах повторив її на прес-конференції. Він висловив свою думку. До речі, Угорщина - не перша країна, яка говорить про подібний варіант розвитку подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію - позицію України, яка є чіткою, зрозумілою та відомою", - пояснив політик.

Він підкреслив, що Україна хоче миру, і для цього має інструмент. Зокрема, було проведено перший Саміт миру і триває підготовка до другого.

За словами політика, в процесі підготовки Україна буде вибудовувати послідовний ланцюжок дій, проект свого плану, як встановити мир.

"Якщо країна-агресор буде готова дослухатись до цього плану, говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, то під час другого Саміту миру представники Росії зможуть бути присутніми в тому чи іншому порядку", - наголосив Жовква.

Пропозиція Орбана для України

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив Зеленському пропозицію щодо війни з Росією. За його словами, Києву треба подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором.

Як сказав Орбан, "мир - це важливе питання, війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи".

Політик підкреслив, що "ми дуже високо цінуємо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру".

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