Вони вітають і заохочують зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за злочини під час війни в Україні.

Європейський союз підтримує рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в пдміністрації президента Марії Львової-Бєлової.

"Як підкреслили глави держав та урядів держав-членів ЄС 15 грудня 2022 року, Європейський союз вітає та заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - йдеться у офіційній заяві.

Зазначається, що вони розглядають рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та злодіяння, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні.

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"ЄС також заявляє про свою підтримку розслідувань Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликає до всебічної співпраці всі держави-учасниці", - йдеться у повідомленні.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації дітей з окупованих територій України.

Юристи пояснили, що тепер Путіна і Львову-Бєлову можуть затримати на території 123-х країн, які ратифікували Римський статут. У Росії вже заявили, що не визнають це рішення.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав рішення МКС "початком процесу", а в Німеччині вже сказали, що затримають Путіна, якщо він прибуде на їхню територію.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Міжнародного кримінального суду історичним.

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