За даними ЗМІ, серед затриманих - українець.

1 червня до Ейфелевої вежі принесли накриті прапорами Франції труни з написом "французькі солдати з України".

Як пише Le Parisien із посиланням на джерело в поліції, приблизно о 09:00 три людини встановили на громадському шосе п'ять трун, покритих французьким прапором і написом "soldats français de l'Ukraine". У трунах знайшли мішки з гіпсом.

Водія фургона, в якому їх перевозили труни, заарештували неподалік від місця події. З'ясувалося, що він приїхав із Болгарії напередодні ввечері. За словами чоловіка, йому заплатили 40 євро за перевезення вантажу і супроводжуючих осіб.

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Двом іншим підозрюваним вдалося втекти. Пізніше поліція заарештувала на автовокзалі чоловіків, які готувалися сісти на автобус до району Берсі. За даними журналістів, троє підозрюваних - болгарин, українець і німець. Їх взяли під варту.

Відправлення французьких військ в Україну: що відомо

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що західні союзники не повинні виключати, що колись вони зможуть відправити свої війська в Україну.

Пізніше він сказав, що Париж буде змушений розглянути це питання, якщо російська армія прорве фронт в Україні, а Київ попросить про допомогу.

Ще на початку цих обговорень у російській Службі зовнішньої розвідки заявили, що Франція нібито вже зазнала в Україні найбільших з часів війни в Алжирі втрат.

У низці країн-членів Північноатлантичного Альянсу вже висловили готовність повернути своїх військових інструкторів в Україну. За даними ЗМІ, цю коаліцію очолить Франція.

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