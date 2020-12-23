Справа про отруєння російського опозиціонера ще більше зіпсує відносини між Москвою і західними столицями.

Відео, на якому російський агент зізнається в замаху на життя Олексія Навального стало світовою сенсацією. Наступного дня Москва викликала послів Німеччини, Швеції й Франції, а ще запровадила санкції проти ЄС. І це чіткий сигнал.

Про це пише Die Zeit, додаючи, що це був, напевне, найбільш видовищний вчинок російського опозиціонера. В понеділок він виклав на YouTube відео, яке за один день набрало 13 мільйонів переглядів. На записі можна почути, як він веде телефонну розмову з нібито агентом ФСБ. І той визнав, що в серпні спробував отруїти Навального речовиною "новачок". Сам критик Кремля, який лікується в Німеччині, видавав себе за помічника високопоставленого чиновника російської спецслужби.

Читайте такожThe Guardian: У Росії продаються дані кожного, і це проблема для КремляDie Zeit зауважує, що якщо все, що наговорив агент ФСБ, правда, це буде новим приниженням для спецслужб Володимира Путіна. Минулого тижня організація Bellingcat опублікувала розслідування, в якому були розкриті деталі спроби вбивства Навального в Сибіру. При цьому, були названі імена агентів, які це зробили. А ніхто інший, як Путін особисто звинувачував раніше опозиціонера в тому, що він нібито сам себе отруїв.

Однак, Навальний - не внутрішня проблема для Кремля. За допомогою репресій і фальсифікацій виборів Путін твердо тримає контроль над політичним життям в Росії в своїх руках. Принаймні, поки що. Російський президент може собі дозволити навіть відверто визнати, що спецслужби стежать за Навальним. Саме це він зробив під час нещодавньої прес-конференції. Водночас, Путін применшив значення цього факту: "Якби його хотіли вбити, то зробили б це".

Але справа Навального тепер набула значно більшого масштабу. З точки зору російської держави, в Росії не повинно і не може бути жодного незалежного політика, який ставить під сумнів владу Путіна. В очах Кремля Навальний - це не більше ніж інструмент зовнішніх сил, які намагаються втручатися у внутрішні справи Росії й "дестабілізувати" її. І оскільки Навальний веде свою діяльність зараз з Німеччини, це відбивається на відносинах між Москвою і столицями Заходу, особливо з Берліном.

Тож не дивно, що Кремль відреагував у відповідній манері на телефонні дзвінки Навального агенту ФСБ. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив опозиціонера в тому, що у нього "манія величі й переслідування". І Навальний нібито порівнює себе, "як ви всі чули з Ісусом Христом". Але всі ці слова адресовані насправді не російському опозиціонеру, а урядам в Західній Європі.

Читайте також"Щоб чисті були": російський режисер пікетував ФСБ із синіми трусами в руках (відео)Голів дипломатичних місій Німеччини, Франції й Швеції в Москві викликали в МЗС РФ у вівторок. Відомства у цих трьох країнах заявили про виявлення слідів хімічної зброї "новачок", яку застосували проти Навального. Організація з заборони хімічної зброї підтвердила ці висновки.

У МЗС РФ оголосили, що зустріч з послами була присвячена новим санкціям ЄС проти Росії. І дипломатам оголосили вербальну ноту. Державні телеканали навіть показали кадри, на яких посли трьох європейських країн поспіхом виходять зі своїх лімузинів. Це мало символізувати, що ситуація дуже термінова.

Невдовзі після того в МЗС РФ оголосили про реакцію на "недружні кроки" з боку ЄС, а саме на запровадження санкцій за спробу вбивства Навального.

Реакція Москви свідчить, що діалог про справу Навального не має шансів закінчитися порозумінням. Власне, такий діалог взагалі неможливий. Під час своєї останньої прес-конференції Путін звинувачував Навального в тому, що він нібито зв'язаний із розвідкою Заходу. Бажання Європи з'ясувати правду про отруєння з російської точки зору не просто таке, яке не можливо задовольнити. Це "провокація", як люблять говори в російському уряді. Зрештою, йдеться ж про Навального, якого Москва серед іншого звинувачує у "закликах до повалення державної влади", про що нещодавно нагадав Пєсков.

Читайте такожDer Spiegel: Подробиці отруєння Навального загострюють питання про хімічну зброю РосіїОстанні події означають, що отруєння російського опозиціонера ще дуже довго буде нависати над відносинами між Німеччиною і Росією. Провідавши Навального, канцлер Ангела Меркель дала чітко зрозуміти, що він важливий для офіційного Берліну.

Своїм новим відео про телефонну розмову з агентом ФСБ Навальний зробив найважливіший інструмент влади Путіна предметом для насмішок. Кремль це йому не пробачить. Члени сім'ї й колеги опозиціонера роками були жертвами державних репресій. І, швидше за все, вони посиляться. Якщо він повернеться в Росію, опозиціонер, швидше за все, опиниться за ґратами, наприклад, за звинуваченнями у державній зраді. Російським службам безпеки не доведеться довго шукати "докази" для цього.

Навального отруїли: що відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

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Переклад: Лесь Димань