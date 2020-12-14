Агенти ФСБ вже кілька років "супроводжують" опозиціонера в усіх його поїздках, але в Сибір за ним поїхали одразу дві спеціальні команди.

О 9-й годині ранку 13 серпня 33-річна росіянка на ім'я Марія Певчих зареєструвалася на рейс з Москви до сибірського міста Новосибірськ. Вона була не сама.

До аеропорту "Домодєдово" за нею стежив член елітного підрозділу ФСБ. Олег Таякін, худорлявий, лисуватий чоловік з блакитно-зеленими очима, лишався в аеропорту, аж поки Певчих не відлетіла. Жінка вирушила в Сибір перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, чию антикорупційну кампанію вона очолює.

Читайте такожНавального після невдалого отруєння намагалися "добити" другою порцією отрути - The Sunday TimesЯк пише CNN, команда Навального під постійним наглядом ФСБ вже давно. Але Таякін - не простий агент. Він належить до невеликої групи, яка спеціалізуються на токсинах і отруйних речовинах нервово-паралітичної дії. Того ж ранку кілька агентів цього підрозділу прямували в Новобибірськ, випереджаючи Певчих на дві години. Вони знали, що Навальний, який майже десятиліття надокучає Володимиру Путіну, прибуде в місто наступного дня.

Рівно через тиждень після цих подій Навальний буде боротися за своє життя. Під дією отрути "Новачок" його органи відмовлять. Він впав під час рейсу з Томська, який був останнім пунктом в його сибірській поїздці.

CNN і група Bellingcat провели розслідування, як саме елітний підрозділ ФСБ стежив на Навальним в серпні під час візиту в Сибір. Журналісти визначили імена агентів ФСБ, а також з'ясували, що вони стежили за Навальним щонайменше під час 30 поїздок в 17 російських міст з 2017 року.

Автори розслідування змогли з'ясувати це, проаналізувавши тисячі даних з телефонів агентів російської спецслужби, а також записів про їхні перельоти. Журналісти CNN показали фото кількох агентів Навальному минулого тижня під час інтерв'ю в Німеччині, де він досі одужує. Опозиціонер сказав, що не впізнає нікого з цих людей. Однак, потім зробив паузу.

"В мене дуже дивне відчуття, коли я дивлюся на ці обличчя", - сказав він, додавши, що "абсолютно нажаханий" фактом стеження за ним впродовж такого тривалого часу.

Bellingcat і CNN встановили, що команда ФСБ, яка спеціалізується на токсинах і отрутах, складається з 6-10 агентів. Серед них є досвідчені лікарі, токсикологи й парамедики. Агентам ФСБ, які стежили за Навальним, було в середньому по 30-40 років. Вони зазвичай пересувалися групами по троє, сідали на паралельні рейси. Останнім часом вони почали використовувати одноразові телефони.

Спецпідрозділ базується в непримітній будівлі на вулиці Академіка Варги на південних околицях Москви. Там же розташована штаб-квартира Інституту криміналістики ФСБ. Підрозділ інколи працює в іншій захищеній будівлі на східній околиці столиці Росії. Керує ним чоловік на ім'я Станіслав Макшаков. Він мав звання полковника, коли працював в Шиханському інституті поблизу Саратова на південному заході Росії. Саме там в 1970-х роках отрута "Новачок" і була розроблена. Також в інституті займалися її виробництвом впродовж двох десятиліть. Макшаков також володіє патентом на розробку гірчичного газу.

Читайте такожОтруєння Навального: розслідувачі назвали імена тих, хто створив "Новачок" для замаху на опозиціонераНавальний може й не помітив за собою "хвіст". Однак, розслідування CNN і Bellingcat виявило, що агенти були не особливо вигадливими в спробах заховатися. До 2018 року вони часто використовували справжні імена, переслідуючи свою ціль. Деякі з них, зрештою, почали користуватися фальшивими іменами і документами. Але вони все одно використовували дівочі прізвища своїх дружин і змінювали свою дату народження лише на рік.

Дані з телефонів показали, що за кілька тижнів перед отруєнням Навального Макшаков і генерал-майор Володимир Богданов, який командує Центром спецзасобів ФСБ, регулярно спілкувалися зі спеціалістами, які досліджували отрути нервово-паралітичної дії.

Богданов - дуже важлива фігура в структурі ФСБ. Дані з його телефона говорять, що 2 липня він зв'язувався з високопоставленими чиновниками в Кремлі, а також довіреними особами Володимира Путіна. Наступного дня Навальний разом з дружиною Юлією вирушили у коротку відпустку в Калінінградській області. Дані про польоти, які опинились в руках розслідувачів, свідчать, що щонайменше троє агентів ФСБ літали в Калінінград в той же час. В готелі, де зупинявся Навальний з дружиною, камери спостереження були вимкнуті впродовж всього часу їх перебування.

6 липня, через лічені години після того, як команда ФСБ вирушила в Москву, Юлії Навальній стало погано. За словами опозиціонера, його дружина раптом почала почуватися виснаженою й дезорієнтованою. Вона одужала. Але точна причина її раптової хвороби досі не відома. Експерти сказали CNN, що такі симптоми відповідають тим, які виникають під дією малої дози отрути. Озираючись на ті події, Навальний переконаний, що симптоми його дружини були "абсолютно такими ж", як і в нього через кілька тижнів.

"Я не міг сполучити цих точок. Тепер я розумію, наскільки погано їй було, що це було, і який жахливий досвід вона пережила того разу", - сказав Навальний.

Дані з телефонів свідчать, що після калінінградської поїздки комунікація між двома десятками російських чиновників стала дуже активною. Серед них були й начальники підрозділу ФСБ на вулиці Академіка Варги, наукові інститути й старше керівництво ФСБ.

Читайте такожПутін звільнив з ФСБ відповідального за невдале отруєння Навального – ЗМІ (відео)В центрі мережі був Всеросійський науково-дослідний інститут "Сигнал" в Москві, який раніше був визначений як головне місце проведення таємної програми з розробки "Новачка". Голова інституту Артур Жиров регулярно підтримував зв'язок з офіцером команди ФСБ з питань отрут і токсинів включно з Макшаковим. Жиров також спілкувався з вченим з Санкт-Петербургу Сергієм Чепуром, який тісно пов'язаний з ГРУ. Зокрема, він має відношення до команди, яка намагалася отруїти Сергія Скрипаля і його доньку в Великій Британії.

Розслідування журналістів показало, що під час поїздки Навального в Сибір діяли дві команди ФСБ з 5 чи 6 агентів. Дані з телефонів свідчать, за Певчих, яка стала однією з головних соратниць Навального, стежили в її готелі в Новосибірську. Там же команда опозиціонера збиралася знімати фільм про антикорупційне розслідування.

Простеживши за Певчих, а потім і за Навальним до аеропорту в Москві, агент Таякін цілодобово залишався в штаб-квартирі на вулиці Академіка Варги впродовж всієї шестиденної поїздки опозиціонера в Сибір. Він постійно підтримував зв'язок з командами на місці. Вочевидь, Таякін спав в офісі, коли в нього випадала нагода.

З Новосибірська команда Навального вирушила в Томськ, щоб зустрітися з опозиційними активістами. В ніч перед 19 серпня був зафіксований один пінг з телефона 39-річного агента ФСБ Олексія Александрова. Він один з тих, хто бере участь в команді з отрут. Сигнал з його телефона був зафіксований всього за кілька кварталів від готелю "Ксандер", в якому зупинився Навальний.

Читайте такожПутін заявив, що він допоміг вивезти опозицінера Навального з РосіїОпозиціонер не знає, як саме тієї ночі його отруїли. Він сказав CNN, що в готельному барі приблизно о 23:00 він замовив коктейль. Але зробив лише кілька ковтків, оскільки напій був "дуже поганий". Після цього він повернувся в свою кімнату. Також отрута могла бути в його речах після прання, яке він замовив у готелі. Вона могла бути в рушнику, подушці або введена в пляшку з шампунем.

Експерти кажуть, що нападники використали досі невідомий різновид "Новачка". Швидше за все, це була формула A242 або A262. Ці речовини можна розпорошувати в твердій формі. Вони дуже токсичні. Залежно від дози і способу зараження, "Новачок" може завдати удар по нервовій системі через 12 годин. Коли Навальному стало погано під час польоту, екіпаж екстрено посадив літак в Омську.

Коли опозиціонера доставили в місцеву лікарню, новини про події долетіли до його команди, яка все ще була в Томську. Там же була і Певчих. Вони спробували зібрати будь-які докази з готельного номера Навального: рушник, пляшку з водою, шампуні, зубну щітку.

Читайте такожПереплюнув казку про шпиль: Лавров заявив, що Навального отруїли в НімеччиніІ в цей же час, тривожні сигнали звучали в Москві. Дані з телефонів свідчать різкий спалах телефонних переговорів між керівництвом ФСБ і двома офіцерами підрозділу, який стежив за Навальним - Макшаковим і Таякіним. За годину після того, як літак Навального приземлився в Омську, командир ФСБ Богданов зателефонував Макшакову. Якщо метою отруєння було саме вбивство Навального, а всі експерти з токсикології, з якими поговорили журналісти CNN, так і вважають, телефонні переговори можна вважати доказом швидких спроб оцінити ситуацію й спланувати подальші дії.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.

Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

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Переклад: Лесь Димань