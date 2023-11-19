Протягом 1979-1993 років американський військово-промисловий комплекс виготовив 8,8 тис.

У США можуть виробляти тільки 12 танків M1 Abrams на місяць, тобто до 144 машин на рік.

Про це повідомило видання Defence24 згідно з підрахунками за поточними контрактами. Аналітики видання зазначили, що зараз американська промисловість не виробляє нові Abrams. Заводи ВПК модернізують машини, взяті зі складів і виділені за контрактами для армії США або інших країн.

Видання зазначило, що на складах можуть стояти тільки корпуси танків, які також використовуються у виробництві. Аналітики з'ясували, що йдеться про 6 тис. машин. У це число входять танки в стройових частинах армії США, і машини на іноземних базах зберігання і на базах Пентагону.

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Видання зазначило, що протягом 1979-1993 років американський військово-промисловий комплекс виготовив 8,8 тис.танків M1 Abrams. Середній темп виробництва становив 840 машин на рік, або ж по 75 одиниць на місяць.

Abrams для ВСУ

У січні президент США Джо Байден пообіцяв Україні танки Abrams, що спонукало Німеччину відправити свої танки Leopard 2, які ЗСУ використовують вже тривалий час.

Перший з довгоочікуваних танків Abrams прибув в Україну наприкінці вересня, а решта з 31 обіцяного танка - у другій половині жовтня.

Українські оператори танків під час навчань на сході України розповіли, чому їм потрібні для "виживання" на фронті танки Abrams.

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