Курс триватиме до 10 тижнів.

Американські танки Abrams прибудуть до Німеччини в найближчі кілька тижнів, вже в травні почнуться навчання українських військовослужбовців.

Про це пише Politico з посиланням на двох представників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про цей крок сьогодні, після 11-го засідання Контактної групи з оборони України, сказав один з них.

За словами офіційних осіб, 31 танк M1A1 Abrams прибуде на полігон Графенвер в Німеччині до середини-кінця травня. Навчання розпочнеться через один або два тижні, відразу після завершення робіт з їх технічного обслуговування. Зазначається, що ці танки відрізняються від тих, які отримає Україна - обіцяні їй Abrams ще ремонтуються.

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За даними джерел видання, навчання експлуатації та обслуговування Abrams займе до 10 тижнів, також в курс може увійти навчання маневрування в бою. Очікується, що навчальне командування 7-ї армії навчить за цією програмою близько 250 українських солдатів.

Abrams для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня американський президент Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams і ремонтно-евакуаційних машин до них.

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд повідомила, що вони не зможуть потрапити в Україну до контрнаступу.

У березні представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що вони знайшли спосіб доставити Abrams швидше. В результаті було прийнято рішення поставити Україні не М1А2, а старішу версію - M1A1.

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