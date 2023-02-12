Кадри датовані жовтнем 2022 року.

Американський телеканал CNN показав моторошні кадри з палати колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, зняті камерою спостереження.

На відео, датованному жовтнем 2022 року, видно, що політик перебуває у вкрай знесиленому стані. На одному з епізодів Саакашвілі втрачає свідомість дорогою до лікарняного ліжка, а на іншому - втрачає рівновагу та падає з ліжка. Йому на допомогу поспішає медперсонал та охоронці.

Ситуація з Саакашвілі

Восени 2021 року Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії і був відразу ж заарештований. Над ним ведеться судовий процес у кількох кримінальних справах, які сам він вважає політичним переслідуванням.

Відео дня

Після жорсткого півторамісячного голодування і можливого отруєння здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося. Українська влада звернулася до Грузії із закликом про переведення Саакашвілі на лікування за кордон.

Нагадаємо, що Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Зараз дипломати готують звернення, до якого влада Грузії "повинна серйозно поставитися", якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої євроінтеграційні устремління.

Грузинський суд відмовився відпустити екс-президента на лікування. При тому президент Грузії Саломе Зурабішвілі стверджує, що Саакашвілі не відпустять, навіть якщо вона помилує його.

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