28 січня прес-секретар Саакашвілі Дар'я Чиж написала, що він важить 69 кг, а на початку судів над ним його вага становила 120 кг.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі проходить лікування в клініці "Вівамед", тому він дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення.

Як повідомляє "Грузія online", під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я. На підтвердження своїх слів він задер футболку - помітно, що він критично схуд. Після цього його відеокамеру відключили.

"... Єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився", - сказав екс-президент Грузії.

Відео дня

Скріншоти з прямого включення опубліковані на Facebook-сторінці Саакашвілі. Вони підписані: "Міхеїл Саакашвілі приєднався до засідання суду дистанційно".

Справа Саакашвілі

Екс-президент Грузії був засуджений нинішньою владою країни до 6 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою. За ґратами він перебуває з 2021-го року.

Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, Саакашвілі не можна залишатися у в'язниці за станом здоров'я. У правлячій партії Грузії відмовилися довіряти цьому документу.

Адвокати домагаються відтермінування вироку Саакашвілі, щоб його можна було перевезти на лікування в іншу країну.

Вас також можуть зацікавити новини: