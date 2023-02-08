Голова держави звинуватила уряд Грузії в підриві репутації країни.

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі не зможе вийти на свободу, навіть отримавши помилування, оскільки він є фігурантом одразу кількох кримінальних справ. Про це заявила чинна президент країни Саломе Зурабішвілі.

На думку Зурабішвілі, відмовившись відпустити Саакашвілі на лікування, суд засудив весь грузинський народ до того, щоб "ходити по замкнутому колу і залишитися заручником цієї ситуації".

При цьому вона зазначила, що президентське помилування не зможе стати юридичною підставою для звільнення з в'язниці у випадку з Саакашвілі. Проблема в тому, що він проходить обвинуваченим ще у трьох справах.

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Зурабішвілі поскаржилася, що чинний грузинський уряд практично позбавив Грузію перспектив європейської інтеграції.

"Репутація країни зруйнована, довіра до неї зруйнована, наше місце в новому геополітичному контексті виявилося невизначеним. Що саме по собі може бути небезпечно, якщо Росія вважатиме, що ми втратили чітку підтримку наших традиційних партнерів", – заявила президент Грузії.

Ситуація з Саакашвілі

З жовтня 2021 року Михайло Саакашвілі перебуває в ув'язненні після свого добровільного повернення до Грузії. Він є фігурантом кількох кримінальних справ, по одній з них був заочно засуджений до шести років ув'язнення. Сам Саакашвілі вважає всі звинувачення політичним переслідуванням.

Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке припинив тільки через півтора місяці. Після цього здоров'я політика виявилося підірваним. Наприкінці 2022 року адвокати повідомляли, що Саакашвілі міг бути отруєний.

Українська влада звернулася до Грузії і світової спільноти із закликом перевести Саакашвілі на лікування за кордон. Однак грузинський суд відмовився відпустити в'язня.

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