Варшава готує офіційне звернення до влади Грузії із закликом відпустити Саакашвілі на лікування.

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Відповідну пропозицію Варшава планує направити в Тбілісі. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє польське видання Onet.

"Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі. Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим", – сказав польський прем'єр.

За словами Моравецького, зараз дипломатичне відомство готує звернення, до якого влада Грузії "повинна серйозно поставитися", якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої євроінтеграційні устремління.

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Ситуація з Саакашвілі

Восени 2021 року Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії і був відразу ж заарештований. Над ним ведеться судовий процес у кількох кримінальних справах, які сам він вважає політичним переслідуванням.

Після жорсткого півторамісячного голодування і можливого отруєння здоров'я Саакашвілі серйозно погіршилося. Українська влада звернулася до Грузії із закликом про переведення Саакашвілі на лікування за кордон.

Грузинський суд відмовився відпустити екс-президента на лікування. При тому президент Грузії Саломе Зурабішвілі стверджує, що Саакашвілі не відпустять, навіть якщо вона помилує його.

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