За словами понтифіка, український народ зараз дуже страждає.

Папа Римський Франциск закликав не забувати про народ України, який "стоїть на порозі важкої зими" та попросив молитися за українців. Про це він сказав під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

"І не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає. Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - наголосив Папа Римський та перетив, чи дійсно паломники будуть це робити.

Також понтифік звернувся і до польських прочан:

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"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України".

Крім того, він закликав молитися за мир на "Святій Землі".

Останні заяви Папи Римського про війну в Україні

На початку вересня Папа Римський Франциск засудив російські масовані атаки на критичну інфраструктуру України. Він нагадав, що ці обстріли спричинили смерті та поранення людей, а також залишили понад мільйон людей без електроенергії.

Також перед Олімпіадою-2024 Папа Римський закликав країни, що воюють, досягти перемир'я на часть спортивних змагань. За його словами, спорт також має "велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур".

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