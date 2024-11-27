Папа Римський Франциск закликав не забувати про народ України, який "стоїть на порозі важкої зими" та попросив молитися за українців. Про це він сказав під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.
"І не забуваймо мученицький український народ. Він дуже страждає. Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - наголосив Папа Римський та перетив, чи дійсно паломники будуть це робити.
Також понтифік звернувся і до польських прочан:
"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України".
Крім того, він закликав молитися за мир на "Святій Землі".
Останні заяви Папи Римського про війну в Україні
На початку вересня Папа Римський Франциск засудив російські масовані атаки на критичну інфраструктуру України. Він нагадав, що ці обстріли спричинили смерті та поранення людей, а також залишили понад мільйон людей без електроенергії.
Також перед Олімпіадою-2024 Папа Римський закликав країни, що воюють, досягти перемир'я на часть спортивних змагань. За його словами, спорт також має "велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур".