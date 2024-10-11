Востаннє президент України та понтифік бачилися 14 червня цього року на полях саміту лідерів "Великої сімки" в Італії.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Ватикан, де зустрінеться з Папою Римським Франциском. Це другий офіційний візит українського лідера з початку повномасштабної війни до Ватикану. Перший відбувся у травні 2023 року. Водночас президент України та понтифік бачилися 14 червня цього року на полях саміту лідерів "Великої сімки" в Італії.

10 жовтня прес-служба Ватикану повідомила, що Папа Римський Франциск прийме президента України Володимира Зеленського 11 жовтня.

Міжнародні візити Зеленського

9 жовтня Зеленський заявив, що протягом 24 годин зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, тому що від цих країн залежить військова складова посилення України відповідно до Плану України.

У Лондоні Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, на брифінгу після зустрічі він заявив, що Україна не розглядає можливість зупинення бойових дій в обмін на західні гарантії.

Також Зеленський вже представив План перемоги голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.

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