Він звернувся до людей під час недільної зустрічі.

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами засудив російські масовані атаки на критичну інфраструктуру України.

"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води" - цитує його Vatican News.

Понтифік розповів вірянам про теракт у громаді Барсалоґо в Буркіна-Фасо, внаслідок якого загинули сотні людей, а також закликав не зупиняти переговори щодо припнення вогню у Секторі Гази, звільнення заручників та допомоги місцевим жителям.

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Удари по критичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 серпня російська заграбницька армія обстріляла Україну за допомогою ракет та ударних безпілотників. Відомо про загибель семи українців, ще 47 людей отримали поранення. В країні запровадили екстренні вікдлючення світла.

Загалом тієї ночі окупанти запустили в бік країни 127 ракет та 109 безпілотників. Під час відбиття атаки Повітряні сили ЗСУ задіяли американські винищувачі F-16, один з них зазнав катастрофи. Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про загибель льотчика.

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