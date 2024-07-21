У сучасній історії ще не було випадків, коли б такого перемир'я хто-небудь дотримувався.

Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

"Згідно з давньою традицією, нехай Олімпійські ігри будуть можливістю встановити перемир’я у війнах, демонструючи щиру волю до миру", – сказав Франциск.

Папа підкреслив, що спорт також має "велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур".

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"Я сподіваюся, що ця подія може стати ознакою інклюзивного світу, який ми хочемо побудувати, і що спортсмени з їхнім спортивним свідченням можуть бути посланцями миру та цінними моделями для молоді", — додав Франциск.

Папа також попросив вірян молитися за мир, нагадавши про конфлікти, які тривають у світі.

"Не забуваймо змучену Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та багато інших країн, які воюють. Не забуваймо, війна — це поразка", — підсумував він.

Олімпійське перемир’я

Як писав УНІАН, 26 липня в Парижі стартують 33-і Олімпійські ігри, у яких візьмуть участь 205 делегацій спортсменів.

Традиція Олімпійського перемир’я була започаткована у Стародавній Греції, де міста-держави постійно воювали одне з одним. Аби спортсмени мали змогу безпечно дістатися місця проведення олімпійських змагань, і виникла ідея тимчасового перемир’я на час ігор.

Після відновлення Олімпійських ігор у наш час традиція олімпійського перемир’я ніколи не дотримувалася. Було безліч прикладів, коли країни, що вели війну, посилали своїх спортсменів на змагання. Наприклад, у 2008 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію у перший день літньої Олімпіади в Пекіні.

При цьому тричі в сучасній історії олімпійські ігри скасовували через війну – у 1916-му через Першу світову і в 1940 та 1944-му через Другу світову війну.

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