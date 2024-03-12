Україна має сама вирішити, коли настав час для мирних переговорів, впевнені вони.

Німецька єпископська конференція закликала Ватикан пояснити слова Папи Римського Франциска щодо "білого прапору" та перемовин між Росією та Україною.

В заяві, опублікованій на сторінці Deutsche Bischofskonferenz у соціальній мережі Facebook, повідомляється, що ці слова призвели до непорозумінь і запеклих протестів у суспільстві. Вони вважать, що використання лінгвістичного образу "білого прапора" було невдалим.

Після прояснення питання можна буде осмислити заяви Франциска та посперечатися про них, додають вони. "Чи є сенс закликати до переговорів саме Україну, а не Росію? Чи можна взагалі визнати справжню готовність Москви до переговорів на даному етапі? Які умови мають бути створені для того, щоб жахлива війна - агресивна війна Росії проти сусідньої країни, що порушує міжнародне право, - могла завершитися шляхом переговорів?" - йдеться у заяві.

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Єпископи підкреслюють, що Україна повинна сама вирішити, коли саме настав час для мирних переговорів, а вони можуть зрозуміти роздратування людей тим, що Папа не торкнувся згаданих моментів в інтерв'ю.

"Було б добре, якби Святий Престол по суті роз'яснив свою позицію з цих питань. Тим не менш, для нас залишається самоочевидним і неодноразово доведеним, що Папа - так само, як і Німецька Єпископська Конференція - виступає за справедливий і тривалий мир в Україні", - додали вони.

Папа Римський запропонував підняти білий прапор: що відомо

Нещодавно Франциск, говорячи про війну в Україні та перемовини з РФ, оголосив, що сильнішим буде той, хто "має сміливість підняти білий прапор та вести переговори".

Заява викликала обурення в Україні, тому у Ватикані довелося пояснювати слова понтифіка. Вони заявили, що Папа повторив слова про "білий прапор" за журналістом.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини сказали, що не зрозуміли заяву Папи Римського. Вони пропонують йому приїхати в Україну, щоб побачити наслідки війни власними очима.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити".

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