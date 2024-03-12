Німецька єпископська конференція закликала Ватикан пояснити слова Папи Римського Франциска щодо "білого прапору" та перемовин між Росією та Україною.
В заяві, опублікованій на сторінці Deutsche Bischofskonferenz у соціальній мережі Facebook, повідомляється, що ці слова призвели до непорозумінь і запеклих протестів у суспільстві. Вони вважать, що використання лінгвістичного образу "білого прапора" було невдалим.
Після прояснення питання можна буде осмислити заяви Франциска та посперечатися про них, додають вони. "Чи є сенс закликати до переговорів саме Україну, а не Росію? Чи можна взагалі визнати справжню готовність Москви до переговорів на даному етапі? Які умови мають бути створені для того, щоб жахлива війна - агресивна війна Росії проти сусідньої країни, що порушує міжнародне право, - могла завершитися шляхом переговорів?" - йдеться у заяві.
Єпископи підкреслюють, що Україна повинна сама вирішити, коли саме настав час для мирних переговорів, а вони можуть зрозуміти роздратування людей тим, що Папа не торкнувся згаданих моментів в інтерв'ю.
"Було б добре, якби Святий Престол по суті роз'яснив свою позицію з цих питань. Тим не менш, для нас залишається самоочевидним і неодноразово доведеним, що Папа - так само, як і Німецька Єпископська Конференція - виступає за справедливий і тривалий мир в Україні", - додали вони.
Папа Римський запропонував підняти білий прапор: що відомо
Нещодавно Франциск, говорячи про війну в Україні та перемовини з РФ, оголосив, що сильнішим буде той, хто "має сміливість підняти білий прапор та вести переговори".
Заява викликала обурення в Україні, тому у Ватикані довелося пояснювати слова понтифіка. Вони заявили, що Папа повторив слова про "білий прапор" за журналістом.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини сказали, що не зрозуміли заяву Папи Римського. Вони пропонують йому приїхати в Україну, щоб побачити наслідки війни власними очима.
Президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити".