За словами Анналени Бербок, "деякі речі можна зрозуміти, лише якщо ти їх сам побачиш".

Папі Римському Франциску варто особисто відвідати Україну. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Politico.

Дипломат, зокрема, зазначила, що "не зрозуміла" коментарів понтифіка стосовно "білого прапора" і переговорів України з Російською Федерацією, та запропонувала йому відвідати Україну, щоб побачити шкоду, яка завдається Москвою.

"Думаю, деякі речі можна зрозуміти, лише якщо ти їх сам побачиш", – сказала Бербок.

Політик також додала, що коли вона спілкується з дітьми в Україні, які постраждали від війни, вона запитує себе: "А де Папа?"

Видання нагадує, що це не перший випадок, коли Папа Римський Франциск робить скандальні заяви про війну РФ проти України. Так, у серпні понтифік розлютив Київ та його балтійських союзників, вихваляючи імперіалістичне минуле Росії під час відеоконференції з російською католицькою молоддю, яку він назвав "спадкоємцями Великої Росії".

"Тоді Ватикан також був змушений надати роз’яснення, заявивши, що Франциск не мав наміру заохочувати сучасну російську агресію. Незважаючи на це, в країнах, які постраждали під тиском Російської імперії, неабиякі вихваляння Петра І та Катерини ІІ, відповідальних за знищення українського та польського національних рухів, зазнали жорсткої критики", - йдеться у статті.

Скандальна заява Папи про війну в Україні

Днями Папа Римський Франциск заявив, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ.

Як сказав понтифік, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти "білий прапор" і вести переговори".

Пізніше у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо війни. Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що говорячи про війну в Україні, понтифік використав фразу "білий прапор", не маючи на увазі те, що українській стороні необхідно капітулювати.

За словами речника, образ "білого прапора" використав інтерв'юер, і Папа Римський у відповідь вжив запропоновану фразу, щоб нею назвати перемир'я, якого можна домогтися через переговори.

Сьогодні стало відомо, що Папа Римський готовий відвідати Україну за умови поїздки до Москви. За словами посла України при Святому Престолі Андрія Юраша, Папа має своє бачення - його потенційний візит до Києва він обов’язково пов’язує з візитом до столиці РФ, але "очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції".

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