Водночас,на відміну від України, Москва не запрошує Франциска навідатись з візитом.

Папа Римський Франциск готовий відвідати Україну у тому разі, якщо ця поїздка буде поєднана з відвідинами Москви.

Про це посол України при Святому Престолі Андрій Юраш сказав в інтерв'ю для "Радіо свобода".

Юраш відзначив, що українська сторона постійно нагадує про запрошення Франциска відвідати Україну.

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"І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах ми про це говорили. Папа отримав запрошення прибути в Україну від всіх представників українського політикуму, починаючи з президента Володимира Зеленського, який ще у 2020 році зустрічався тут, у Римі, з папою і передав йому запрошення. І повторив це запрошення у травні минулого року. Потім так само були запрошення: від прем’єра і всіх інших осіб офіційних. Папа прекрасно це знає", - повідомив посол.

Водночас, Юраш розповів про бачення папи стосовно здійснення візиту.

"Папа має своє бачення, він хоче, і це він офіційно говорить, про те, що його можливий, потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який він хоче зреалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви. Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації і співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення", - наголосив Юраш.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Франциск заявив, що Україна повинна погодитися на переговори та мати мужність підняти "білий прапор".

Водночас, Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав заявив, що в Україні нікому на думку не спадає здатися.

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