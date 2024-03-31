Понтифік очолив Великодню месу, попри побоювання про погіршення стану його здоров'я.

Папа Римський Франциск очолив святкування Великодня у Ватикані, звернувшись із посланням миру перед величезним натовпом вірян.

Як повідомляє BBC, десятки тисяч віруючих зібралися на площі Святого Петра, щоб послухати, як Папа Франциск очолить Великодню месу. До кінця не було зрозуміло, чи з'явиться понтифік, адже він відмовився від богослужіння у Страсну п'ятницю через погіршення стану здоров'я.

87-річний Папа прочитав розлогу проповідь, під час якої закликав до миру в Україні та секторі Газа, а також здійснив ряд хрещень.

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Заява Папи Римського про "білий прапор"

Як писав УНІАН, на початку березня Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

"Я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", - сказав Франциск.

Його слова викликали шквал обурення не тільки в Україні, а й на Заході, де пояснень від Папи зажадали навіть католицькі єпископи.

Натомість висловлювання понтифіка знайшли розуміння в Кремлі.

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