У заяві наголошується, що категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить українців капітулювати.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відповіла на нещодавню заяву Папи Римського Франциска про те, що сторона, яка програє, повинна мати "мужність підняти білий прапор", заявивши, що "ніхто і ніколи" не примусить народ України капітулювати.

"Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, чиї вірні, які боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати", - йдеться в заяві.

У Раді церков заявили, що щоденно моляться за мир, за повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини, за порозуміння між народами.

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"Але здатися на милість цього ворога - це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права", - підкреслюється в заяві.

Капітулювати перед "торжествуючим злом" рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних духовних настанов, підкреслюють у організації.

Саме тому, зазначають у ВРЦіРО, вони "благословляють і благословлятимуть вірян на захист своєї країни, молитимуться за перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимуть руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час".

Скандальна заява Папи Римського

Днями розповсюдилася заява Папи Римського, у якій понтифік заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Ця заява викликала обурення України та світу. Зокрема. президент України Володимир Зеленський назвав таку позицію віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити. А у Польщі вже порадили Папі Римському натомість закликати російського диктатора Путіна "набратися мужності вивести війська з України".

Водночас у Ватикані, коментуючи скандал, пояснили, що "все було не так" і що Франциск лише повторив слова про "білий прапор" за інтерв'юєром.

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