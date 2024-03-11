За словами Пєскова, Путін неодноразово говорив про готовність і відкритість Росії до переговорів.

У Кремлі вважають заклик Папи Франциска до переговорів щодо України цілком зрозумілим. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Reuters.

За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово говорив про готовність і відкритість РФ до переговорів, але Україна відкидала такі пропозиції.

"На жаль, останнім часом як заяви Папи Римського, так і неодноразові заяви інших сторін, у тому числі нашої, отримали абсолютно жорстку відмову", — сказав Пєсков.

Він також зазначив, що ситуація на полі бою показала, що сподівання Заходу завдати Росії "стратегічної поразки" були помилковими.

"Це найглибша омана, найглибша помилка, і перебіг подій, насамперед на полі бою, — це найяскравіше свідчення", — додав речник Кремля.

Скандальна заява Папи Римського

Днями Папа Римський Франциск заявив, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ. За словами понтифіка, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти "білий прапор" і вести переговори".

Він додав, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних посередників.

Згодом у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо війни. Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що говорячи про війну в Україні, Папа Франциск використав фразу "білий прапор", не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Як сказав речник, образ "білого прапора" під час бесіди з понтифіком використав інтерв'юер, і Папа Римський у відповідь вжив запропоновану фразу, щоб нею позначити перемир'я, якого можна домогтися завдяки переговорам.

Попри це, Україна і міжнародне співтовариство різко засудили заяву понтифіка. Зокрема, з відповідними заявами виступили генсек НАТО Єнс Столтенберг, МЗС Польщі та депутати Бундестагу.

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