Церемонія нагородження відбудеться 8 березня в стінах Білого дому.

Відома парамедик на прізвисько Тайра (Юлія Паєвська), яка пережила пекло російського полону навесні 2022 року, стала лауреатом Міжнародної премії International Women of Courage (IWOC) з боку Державного департаменту США.

Як зазначається на сайті Держдепу, нагородою Тайра удостоєна за надзвичайну мужність, яку вона продемонструвала, в полоні у російських солдатів. Очікується, що церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, на території Адміністрації чинного лідера США Джо Байдена.

Церемонію нагородження проведуть безпосередньо перша леді США Джилл Байден, а також держсекретар Ентоні Блінкен.

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Крім українського парамедика лауреатами премії стали представниці Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

Хто така "Тайра" - основні факти

Зазначимо, що Юлія Паєвська - український волонтер і парамедик. У 2013 році вона створила свою волонтерську організацію "Ангели Тайри". Пізніше, з 2014 -2018 роки разом з командою допомагала українським військовим на лінії фронту на Донбасі.

У російський полон Тайра потрапила 16 березня 2022 року, під час своєї волонтерської діяльності в Маріуполі (там вона допомагала місцевим жителям евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя). Затримання відбулося на блокпосту в селищі Мангуш, в 15 км від міста. Напередодні арешту Паєвська відзначилася таємною зйомкою матеріалів про звірства армії РФ проти мирного населення України - всі матеріали вона передала ЗМІ. У колах російської пропаганди Тайру називали "учасницею Азова".

У полоні вона пережила жорстоке поводження з боку окупантів: її катували, били, називали фашисткою й піддали нелюдським умовам життя. Паєвська була в полоні РФ близько 3 місяців й за цей час схудла на 20 кілограмів.

17 червня Тайра повернулася в Україну в рамках обміну полоненими. Пізніше вона поділилася зі ЗМІ своїми особистими переживаннями під час перебування в полоні та зазначила, що не вірила в можливість вижити - це було дуже важке випробування.

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