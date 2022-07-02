Юлія Паєвська підкреслила, що ворогові вірити не можна, оскільки "все, що вони говорили, було або перекручено, або це була повна брехня".

Українська парамедик Юлія Паєвська ("Тайра") розповіла про три місяці, які провела в російському полоні.

В інтерв'ю DW вона зазначила, що перебування в полоні - дуже важке випробування.

"Взагалі полон і обмеження свободи, я думаю, змінюють свідомість кожної людини і коригують його ставлення до суспільства й до себе. Що стосується мене, то, звичайно, це новий етап життя... Я більше ніколи не потраплю в полон, це сто відсотків, і нікому не раджу туди потрапляти... Винести все це фізично й морально дуже важко... Я була в класній фізичній формі, я змогла зберегти свідомість і більш-менш залишитися в непоганій формі. Але все одно стан на момент повернення був дуже важким. Краще в цьому житті обійтися без такого випробування", - сказала Паєвська.

"Тайра" зазначила, що поки йде слідство, вона не може говорити про те, за яких умов її затримали окупанти. Також, поки не завершиться слідство, Паєвська відмовилася говорити про тортури та психологічний тиск, зазначивши лише, що "він був страшним".

За словами парамедика, поки вона перебувала в полоні, ставлення до неї було жахливе.

"Останнім часом мене тримали в Донецькому СІЗО. Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти від голоду не вийде. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сім'ї та дітей. Їх психологічний стан був просто жахливим. Але більшість з них трималися дуже гідно", - розповіла Паєвська.

"Тайра" зазначила, що ймовірність звільнення вона оцінювала менше, ніж в один відсоток.

"Через психологічний вплив, вони діють дуже професійно. І дуже важко фільтрувати, де брехня й де правда. Мені відразу сказали: жити ти не будеш і краще тобі самій покінчити з життям. Звичайно, для них це було б дуже зручно, але я не дала їм такого шансу", - сказала "Тайра".

Також вона підкреслила, що ворогу вірити не можна, оскільки "все, що вони говорили, було або перекручено, або це була повна брехня".

"Де б ви не були, де б вас не тримали, що б вам не говорили, знайте, що це брехня. Вас будуть звинувачувати в чому завгодно, вас будуть катувати, вам будуть робити надзвичайно боляче, іноді просто на межі, психологічний вплив буде занадто сильним, вам будуть брехати, що Україна вже програла, що весь світ покинув вас і нікому ви не потрібні. Це все - абсолютна брехня. Ворогові вірити не можна, просто не потрібно йому вірити. Це безжальні люди, які втратили здоровий глузд через пропаганду", - розповіла "Тайра".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня український президент Володимир Зеленський заявив, що Паєвську звільнили з полону.

У полон Юлія потрапила орієнтовно в середині березня. Російські пропагандисти називають її "учасницею Азова".

Після свого звільнення "Тайра" записала перше відео, у якому подякувала президенту за допомогу та підкреслила, що зараз знаходиться в безпечному місці.

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