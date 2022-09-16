Юлія Паєвська пережила справжнє пекло і розповіла про це всьому світу, щоб всі знали про звірства і військові злочини військових РФ.

Парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яка перебувала в полоні у росіян близько трьох місяців, розповіла про тортури і пекло в Маріуполі. На її очах помирали діти, рашисти брали в полон навіть вагітних жінок, а коли вбивали людей - сміялися.

Про пережите "Тайра" розповіла перед Гельсінкською комісією Конгресу США, державним органом, створеним частково для сприяння дотриманню прав людини на міжнародному рівні.

"Вагітні ув'язнені, доля яких невідома ні їхнім родичам, ні державі. Боєць, якого 3 години били, а потім кинули в підвал, ніби мішок. І тільки через день хтось прийшов до нього. Мертва дитина на руках у матері", - поділилася жахливими спогадами парамедик.

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Вона бачила людей, які набирали воду з калюж, собак, що обгризають і волочать людські кінцівки по Маріуполю. "Тайра" розповіла, що окупанти змушували полонених роздягатися і вбивали людей повільно, зі сміхом. Рашисти знущалися з українців в спеціальних камерах тортур, які вони "обладнали" пристосуваннями.

"Звинувачення на адресу ув'язнених абсолютно однакові, де тільки імена в паперах змінюються, і навіть стать обвинувачених не змінюється. Ніхто не намагається щось довести або розслідувати, докази видобуваються просто із застосуванням нелюдських тортур. Один з моїх мучителів запитав мене: "знаєш, чому я так з тобою роблю?". Я відповіла: "Тому що можеш", - розповіла "Тайра".

Парамедик згадала, що на її колінах помирав семирічний хлопчик, який отримав кульові поранення. "Тайра" не могла його врятувати, дитина доживала свої останні хвилини на її руках.

"Ув'язнені в своїх камерах тижнями кричать і вмирають від тортур без будь-якої медичної допомоги під час цього перебування в пеклі. Єдине, що вони відчували перед смертю, — це знущання і додаткові побої", - додала Паєвська.

"Тайра" закривала очі своєму померлому другові, вона бачила чимало мук і смертей. Рашисти обстрілювали Маріуполь, місто гинуло під ударами авіації, розповіла парамедик. У госпіталі, де працювала Паєвська, вона та інші медики спали по дві-три години на добу, в такому ж графіку жили і військові. Поранених і загиблих привозили кожні п'ять-десять хвилин, ще живі і вже мертві люди лежали один на одному, згадує "Тайра".

"Палаючі машини, в яких горять люди. Поліцейські виносять з - під завалів понівечених до невпізнання жінок і дітей", - розповіла парамедик.

Парамедик "Тайра": що відомо про звільнену з полону Юлію Паєвську

Нагадаємо, "Тайру" затримали 16 березня на блокпосту в селищі Мангуш, в 15 км від Маріуполя. Це сталося під час евакуації жінок і дітей, яку здійснювала Юлія. За день до полону жінці вдалося світовим ЗМІ передати відео зі своєї нагрудної камери з відеосвідченнями дій російської армії проти цивільного населення. Російські пропагандисти називають її "учасницею Азова".

17 червня український президент Володимир Зеленський заявив, що Паевскую звільнили з полону.

Після свого звільнення "Тайра" записала перше відео, в якому подякувала президенту за допомогу і підкреслила, що зараз знаходиться в безпечному місці.