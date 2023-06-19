Мая Санду натякнула на подальшу заборону партії.

Конституційний суд Молдови визнав проросійську політичну партію "Шор" неконституційною, повідомляє державне агентство Moldpres.

У листопаді уряд країни звертався до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність політичної партії.

Раніше цього року КС почав розгляд звернення. Під час декількох засідань були розглянуті докази того, що "Шор" займалася підкупом виборців і учасників антиурядових акцій протесту.

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Під час засідань представники політичної партії відкидали будь-які звинувачення і кваліфікували їх як "політичні". У понеділок, 19 червня, суддя КС оголосив, що партія визнано неконституційною. Паралельно з судовим засіданням під стінами КС проходила акція прихильників партії.

Президентка країни Мая Санду, коментуючи рішення суду, заявила, що "Шор" – "партія, створена з корупції і для корупції". Вона також наголосила, що її діяльність становить небезпеку для конституційного ладу і безпеки держави.

"Держустанови проаналізують рішення КС і зроблять наступні кроки, щоб поважати і ефективно виконувати це рішення", – анонсувала вона.

Діяльність партії Шор - що потрібно знати

Політичну партію "Шор" очолює побіжний проросійський політик і олігарх Ілан Шор, якого в 2015 році було засуджено до тюремного терміну за шахрайство і відмивання грошей. Вирок не мав юридичної сили, поки не став остаточним, що дозволило Шору в 2019 році втекти з країни.

Після втечі Шор продовжив вести політичну діяльність в Молдові і потрапив до парламенту. The Washington Post з посиланням на секретні матеріали, отримані українською розвідкою, і чиновників повідомляла, що ФСБ РФ використовує Ілана Шора для повалення прозахідного уряду Молдови. Він, як повідомляється, став заміною соціалісту Ігорю Додону, який обіймав посаду президент з 2016 по 2020 роки. Після вторгнення РФ в Україну політсила Шора влаштовувала серію антиурядових акцій протесту.

13 квітня Апеляційна палата Молдови винесла заочний вирок щодо Шора, засудивши його вже до 15 років позбавлення волі. Згодом депутата-втікача позбавили мандата.

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