Місце Ілана Шора в парламенті може зайняти Володимир Вітюк.

Втікача депутата парламенту Молдови Ілана Шора позбавили мандата. Його засудили до 15 років в'язниці.

За інформацією видання NewsMaker, рішення прийняв парламент в рамках засідання 27 квітня. Тепер місце Шора в парламенті вакантне.

За словами голови парламентської комісії з питань права, призначень та імунітету Олесі Стамате, олігарха-втікача позбавлять мандата депутата у зв'язку з рішенням Апеляційної палати, яка засудила його до 15 років в'язниці за підозрою в співучасті в "крадіжці мільярда".

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Тепер місце Шора, згідно з партійним списком, може зайняти Володимир Вітюк, який раніше був членом Партії комуністів, а наступним кандидатом є Віолета Іванов, також складалася в ПКРМ.

Справа про "крадіжку мільйона" та діяльність партії "Шор" - що відомо

У 2015 році Суд засудив Шора до 7,5 років в'язниці за шахрайство і відмивання грошей. Следвовател встановили його причетність до крадіжки 700 млрд доларів з трьох банків Молдови. У 2019 році Шор втік з країни.

При цьому він продовжував вести підривну діяльність в країні через свою політичну партію "Шор", що дотримується прокремлівських поглядів.

28 Лютого партія "Шор" зібрала в центрі Кишенева мітинг, щоб нинішні уряд. 15 березня за участі цієї ж партії люди знову вийшли на вулиці.

13 квітня Апеляційна палата Молдови винесла заочний вирок Шору.

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