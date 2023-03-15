Члени "Шор" знову вимагали сплатити їх рахунки за комунальні послуги.

Представники проросійської партії "Шор" у середу, 15 березня, заблокували в Молдові дороги місцевого та регіонального значення. Вони викрикували лозунги проти нинішнього президента Майї Санду.

У Telegram-каналах руху "Рух для народу" та партії "Шор" з'явилися відео, з проведених акцій. Протестувальники перекривали дороги, і вимагали від президента Молдови Майї Санду і її партії PAS оплатити рахунки за комунальні послуги.

Відзначається, що протести пройшли в Глодянах, Бричанах, Чимішлії, Флорештах, Шолданештах, Калараше, Бєльцях і ряді інших населених пунктах.

Відео дня

"Через негідне ставлення глави Кабінету Міністрів акція блокування доріг триває і сьогодні. А завтра, 16 березня, ми зберемося в парламенті об 11:00, щоб вимагати затвердження законодавчих ініціатив, які дозволять реалізувати очікування понад 713 тисяч громадян, які підписали ініціативу "Руху за народ" про повну оплату рахунків", - наголошується в заяві партії "Шор".

Протести в Молдові - що відомо

12 березня партія "Шор" зібрала мітинг у Кишиневі. Учасники протесту зажадали від PAS і Санду повністю оплатити комунальні рахунки за зиму.

За даними правоохоронців, у Кишиневі затримали 54 особи, серед яких 12 неповнолітніх.

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