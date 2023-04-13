Сьогодні Апеляційна палата Молдови винесла Ілану Шору заочний вирок.

У четвер, 13 квітня, Апеляційна палата Молдови винесла заочний вирок щодо глави проросійської партії "Шор" Ілана Шора, який ще у 2019 році виїхав з країни, але при цьому продовжує докладати зусиль до повалення місцевого уряду у співпраці з ФСБ РФ.

За даними голови парламентської юридичної комісії Олесі Стамате, Палата залишила в силі свій минулий вирок щодо Шора. Також йому присудили 15 років терміну з конфіскацією майна в розмірі 5 млрд леїв ($277 млн).

Телеграм-канал Moldova Libera зазначає, що Ілан Шор сприйняв свій вирок досить агресивно й вибухнув погрозами на адресу суддів АП.

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"Вони винесли вирок не мені, а самим собі. Вони опиняться за ґратами дуже і дуже скоро. Це рішення буде скасовано рівно на другий день після зміни режиму", - сказав він.

Справа про "крадіжку мільйона" й діяльність партії "Шор"

У 2015 році суд першої інстанції присудив Шору 7 з половиною років в'язниці за шахрайство та відмивання грошей. Йдеться про причетність до крадіжки близько 700 млрд доларів з трьох молдавських банків. Вирок не мав юридичної сили, поки не став остаточним, а вже у 2019 році Ілану Шору вдалося втекти з країни.

При цьому судовий розгляд не завадив політику вести підривну діяльність в країні за допомогою своєї політичної партії "Шор", яка відома своїми прокремлівськими поглядами.

28 Лютого партія "Шор" зібрала в центрі Кишенева тисячі громадян з метою змістити чинний уряд. Людей підбурювали на мітинги, спекулюючи темою про підвищення платіжок за комуналку. 15 березня, не без участі "Шор", люди знову вийшли на вулиці з вимогами до уряду.

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