Російські політтехнологи під контролем ФСБ займалися очищенням іміджу Шора перед виборами і курирують роботу його партії, яка стоїть за антиурядовими протестами в Молдові.

Федеральна Служба безпеки Росії працює над поваленням прозахідного уряду Молдови, витрачаючи мільйони доларів на переорієнтацію країни. Ключову роль у цьому відіграє Ілан Шор, бізнесмен і політик, який виїхав з країни.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні матеріали, отримані українською розвідкою, та молдавських, російських і українських чиновників.

Як РФ "розгойдує човен", використовуючи Ілана Шора

Документи, розглянуті журналістами, демонструють, що ФСБ направила десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних компаній Росії для фінансування мережі проросійських молдавських політиків. Мета – переорієнтації країни на Москву.

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Один з фінансованих Кремлем політиків – Ілан Шор. Він був великим молдавський бізнесменом, власником банку, мережі магазинів, аеропорту в Кишиневі та інших активів. У 2015 році він став мером молдавського міста Орхей, але за два роки його визнали винним у крадіжці 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови. У 2019 році він виїхав в Ізраїль, звідки продовжував керувати своєю партією, яка в 2021 році посіла 3-е місце на парламентських виборах.

Хоча сам Шор заперечував, що коли-небудь отримував підтримку від Москви, в тому числі від спецслужб, і стверджував, що його політсила – "абсолютно незалежна партія, яка захищає тільки позицію молдавських громадян", перехоплені повідомлення підтверджують, що функціонування партії курирують росіяни.

Згідно з документами, отриманими українською розвідкою, найняті Кремлем політтехнологи приїхали до Кишинева з Росії в березні 2021 року, щоб таємно працювати з партією Шора. Згідно з планами ФСБ, партія Шора повинна мала позиціонуватися як партія "конкретної дії", популістська "в прямому сенсі слова", партія, "яка змінює життя людей на краще".

Російські політтехнологи займалися і очищенням іміджу Шора. Ці зусилля включали видалення журналістських матеріалів про Шора за винагороду, а також підтримку у випадку, якщо зміст матеріалів оскаржуватиметься в суді як "наклеп". Також російські спецслужби надавали Шору допомогу з його бізнесом, курируючи передачу його пакета акцій в аеропорту в Кишиневі російському бізнесменові Андрієві Гончаренку.

Минулого місяця в Кишиневі пройшла багатотисячна акція протесту, учасники якої вимагали відставки прозахідного президента Маї Санду. За акцією стояла політсила Шора. Молдова затримала 24 людини, в тому числі членів партії Шора, у зв'язку з ймовірним незаконним фінансуванням цих демонстрацій. Прокурор країни тоді заявив, що слідчі вилучили 20 чорних сумок, набитих 3,5 мільйонами леїв (близько 181 000 Доларів США) готівкою. Тоді партія Шора заявила, що арешти були "тиском" з боку влади з метою зірвати антиурядові протести.

Наприкінці вересня соратник Шора отримав контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови. Це надало Шору платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

26 жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти кількох російських і молдавських організацій і окремих осіб, включаючи Шора. Повідомлялося, що Шор "координував свої дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень в Молдові" і "отримав підтримку Росії". Зазначалося також, що в червні Шор співпрацював зі структурами, що базуються в Москві, щоб перешкодити подачі Молдовою заявки на вступ до ЄС. Сам Шор відреагував на введення санкцій, назвавши їх "перемогою" і сигналом про те, що президентка країни Санду "дійсно злякалася протестів та розуміє, що їй залишилось недовго".

Як пише WP, офіційні особи Молдови та США побоюються, що зусилля Кремля щодо повалення влади в Молдові посиляться, якщо РФ зазнає нових втрат в Україні. Тажке американські і молдавські чиновники вважають, що протести, організовані шанувальниками Шора, можуть посилитися з настанням зими, і енергетична криза в країні може бути використана для повалення уряду.

Попередні російські операції з впливу в Молдові

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти WP, з 2016 року операціями ФСБ в Молдові керує Дмитро Мілютін, генерал Служби безпеки, який обіймає посаду заступника начальника Департаменту оперативної інформації.

За словами чиновників, більшу частину свого перебування на цій посаді Мілютін працював через Ігоря Чайку, російського бізнесмена, сина колишнього генерального прокурора Росії. Чайка є послом пов'язаної з Кремлем бізнес-асоціації "Ділова Росія" в Молдові. Він також потрапив у новий пакет санкцій США. Мінфін США стверджує, що він "спільно з прес-секретарем Кремля Дмитром Пєсковим розробив докладні плани з підриву позицій президента Молдови Маї Санду і повернення Молдови у сферу впливу Росії".

Крім того, стверджується, що російський уряд використовував "компанії Чайки як прикриття для перекачування грошей політичним партіям в Молдові, які співпрацюють". Йдеться, зокрема, про хабарі і фальсифікації на виборах. Згідно з документами української розвідки, Мілютін спілкувався з Чайкою понад 6000 разів у період з грудня 2020 року по червень 2022 року. Джерело видання в українському силовому відомстві зазначило, що ФСБ використовувала Чайку "як гаманець".

Донедавна, як показують документи, ключовою для ФСБ персоною в Молдові був Ігор Додон, який очолює Соціалістичну партію в країні і обіймав посаду президента Молдови в період з 2016 по 2020 рік. Чайка також підтримував тісний зв'язок з Додоном, в тому числі, вів бізнес в РФ з його молодшим братом.

У 2020 році Додон програв вибори після того, як потрапив у низку корупційних скандалів. Зокрема, в мережу потрапило відео, на якому Додон визнав, що отримував фінансування від Кремля, в тому числі від "Газпрому". На відео він казав, що йому потрібно від 800 000 до 1 мільйона доларів на місяць для покриття "поточних витрат" його партії.

У відповідь на програш Додона, якого молдавські політтехнологи у звітах для ФСБ називали людиною з "непоправно зіпсованою репутацією", російські спецслужби розробили новий план.

Стратегія ФСБ, датована листопадом 2020 року, передбачала використання соціалістів як найбільшої партії в парламенті спільно з партією Шора для збереження впливу Росією. Зокрема, через майбутню передачу контролю над службою безпеки та розвідкою від президента до парламенту. Однак соціалісти програли вибори і план не був реалізований. Тоді Москва активізувала пошук політичної заміни Додону. Ним і став Шор.

Енергетична криза в Молдові

"Газпром" скоротив поставки в Молдову на 30% в цьому місяці і погрожує подальшим скороченням в листопаді. Крім того, цього року ціни на газ в Молдові зросли в 5 разів. Рахунки за електроенергію вже становлять понад 60% витрат середнього жителя країни з населенням в 2,5 мільйона.

Є й серйозні ризики для системи електропостачання країни. Україна постачала 30% електроенергії до Молдови. Але через бомбардування українських електростанцій Молдові довелося звернутися до Румунії.

"Кожна бомба, що впала на українську електростанцію, – це бомба, що впала і на молдавське електропостачання", – заявляв міністр закордонних справ Молдови ніку Попеску.

Ще 70% електроенергії Молдова отримує від електростанції, розташованої в контрольованому російськими військами Придністров'ї. Російський анклав також скоротив обсяги поставок, пояснивши це скороченням поставок газу від "Газпрому".

Ілан Шор активно стверджує, що уряд країни винен у наростанні економічної кризи. Він розповсюджує ідею про те, що нібито тільки хороші відносини з Москвою – шлях для отримання нормальної ціни на газ.

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