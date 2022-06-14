Лідер Китаю підписав указ про "мирні військові операції".

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил, що викликало побоювання, що Пекін може готуватися до вторгнення на демократичний острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна.

Хоча Тайвань ніколи не управлявся Комуністичною партією Китаю і не входив до складу Китайської Народної Республіки, а його 23 млн жителів не бажають відмовлятися від суверенітету або демократичного способу життя, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною території КНР, повідомляє Radio Free Asia.

Сі Цзіньпін підписав указ, який набирає чинності 15 червня, повідомляють державні ЗМІ, при цьому вони не оприлюднили повний текст документа.

"Він переважно системно регулює основні принципи, організацію і командування, види операцій, оперативне забезпечення і політичну роботу, а також їх виконання військами", — йдеться в короткому повідомленні Державного інформаційного агентства Сіньхуа.

"[Це] забезпечує правову основу для мирних військових операцій", - повідомляє агентство.

Серед заявлених цілей документа з шести глав: "підтримка національного суверенітету ... регіональної стабільності та регулювання організації та проведення мирних військових операцій".

Війна в Україні та позиція Китаю:

США пригрозили Китаю масштабними санкціями та експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольна армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія і Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

12 червня 2022 року в Китаї назвали "винного" у війні Росії проти України та відповіли, чи давали Москві зброю.

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