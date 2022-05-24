Навчання провели під час візиту Байдена до Токіо.

Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в США, бомбардувальники пролетіли над Японським морем рано вранці у вівторок і продовжили свій шлях на південь - в напрямку Східно-Китайського і Філіппінського морів.

Південна Корея в офіційній заяві повідомила, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в її розпізнавальну зону ППО біля східного узбережжя країни, не вторгаючись в її повітряний простір.

Водночас в Токіо проходив саміт чотиристороннього діалогу з безпеки (QUAD), в якому беруть участь США, Австралія, Японія та Індія. На зустрічі членів коаліції, створеної, зокрема, для протидії впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, був присутній Джо Байден.

Японські військові заявили, що вони піднімали винищувачі в небо. Південнокорейські військові також підняли винищувачі в небо і заявили, що "вжили тактичних заходів для захисту від надзвичайних ситуацій".

Влада Японії сприйняла дії Росії і Китаю як провокацію.

"Ми розцінюємо військові навчання, проведені в розпал саміту між Японією, США, Австралією та Індією, як намір продемонструвати силу проти Японії, яка приймала у себе зустріч. Крім того, той факт, що цей захід проводився в розпал саміту QUAD, робить його більш провокаційним, ніж інші навчання в минулому. Коли міжнародне співтовариство реагує на вторгнення Росії в Україну, Китай діє разом з агресором, Росією. Ми не можемо не турбуватися про це і не можемо ігнорувати це", - заявив журналістам міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Міністерство оборони Китаю підтвердило проведення навчань після того, як із заявами виступили Японія і Південна Корея, заявивши, що вони були частиною "щорічного плану військового співробітництва". Згідно із заявою Міноборони Росії, спільне патрулювання над Японським і Східно-Китайським морями тривало 13 годин.

Як повідомляв УНІАН, раніше США пригрозили Китаю масштабними санкціями експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.

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