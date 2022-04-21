Венді Шерман зазначила, що в Пекіні добре бачать, що відбувається з РФ.

США пригрозили Китаю масштабними санкціями та експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман у Брюсселі.

"Президент Байден безпосередньо розмовляв з Сі Цзіньпіном, Джейк Салліван, наш радник з національної безпеки, з Ян Цзечі, а Блінкен з Міністром закордонних справ Ван І. Я сама розмовляла з не однією офіційною особою КНР. Ми прямо сказали, що вони бачать, що ми зробили з точки зору санкцій, експортного контролю щодо Росії, це повинно дати їм уявлення про те, що ми можемо зробити, якщо Китай дійсно буде надавати матеріальну підтримку РФ. Китай вже робить речі, які не покращують ситуацію. Пекін прагне підірвати ту саму систему, від якої виграв", - заявила Шерман.

При цьому вона засудила ситуацію з правами людини в Китаї, економічний тиск на Литву та європейських компаній, таких як H&M, а також звинувачення в "нечесній грі", включно з крадіжкою торгових секретів та інтелектуальної власності.

Раніше інші високопоставлені американські чиновники попередили, що Вашингтон покарає Пекін, якщо з'ясується, що він допомагає російському президенту Володимиру Путіну у війні проти України.

Міністр фінансів Джанет Йеллен, директор ЦРУ Ніколас Бернс і сама Шерман в останні тижні попереджали, що Китай зіткнеться зі значними витратами в разі надання такої допомоги, що стало різкою зміною тону Вашингтона.

Крім того, заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх заявив, що Білий дім бачить ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю підтримки ЗС РФ через ряд прямих та непрямих каналів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

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