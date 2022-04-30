Це знак поваги і довіри до Китайської Народної Республіки, говорить Кулеба.

Україна запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки.

Про це йшлося в інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби китайському державному агентству Xinhua.

Кулеба розповів, що Будапештський меморандум справжньої безпеки не приніс і тому Україна шукає альтернативу.

"Зараз Україна вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав. Наша пропозиція Китаю стати одним з гарантів безпеки України - це знак нашої поваги і довіри до Китайської Народної Республіки", - зазначив він.

Також міністр заявив, що Україна сподівається, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню з точки зору недопущення ескалації.

"Це стане важливим заходом для підтримки миру і запобігання подальших гуманітарних катастроф", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приэднаються одними з останніх.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що гарантії безпеки для України треба обговорювати після завершення війни, розв'язаної Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: