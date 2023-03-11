Зокрема, ці кошти планують спрямувати на закупівлю ракет далекого радіуса дії на той випадок, якщо станеться конфлікт з Китаєм.

Пентагон запросить в уряду виділити у новому фіскальному році на закупівлі 170 мільярдів доларів. Вони будуть спрямовані на заміну боєприпасів, що постачаються в Україну, а також на ракети далекого радіусу дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішні бюджетні документи Пентагону. Зокрема, Міністерство оборони США запросить виділити 76,8 мільярда доларів для Військово-морського флоту і морської піхоти, з яких 32, 8 млрд - на побудову нових суден. Ще 61 млрд для Військово-повітряних сил, до яких належать космічні сили США, і 24,4 млрд - на армію.

Водночас, у супровідному документі про наукові дослідження і розробки йдеться про запит на суму в 145 млрд доларів, з яких - 46 млрд на Військово-повітряні сили, 27 млрд - на Військово-морський флот і 15,7 млрд - на армію.

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Документи будуть оприлюднені у понеділок в рамках детального розкриття фінансового запиту на наступний фіскальний рік, який розпочнеться 1 жовтня.

Стосовно боєприпасів, основний запит Пентагону передбачає:

951 млн доларів на 550 високоточних крилатих ракет класу "повітря-земля" виробництва Lockheed Martin Corp;

928 млн на 831 ракету класу "повітря-повітря" Amraam для ВМС і ВПС від Raytheon Technologies Corp;

886 млн на закупівлю 5,016 керованих реактивних снарядів GMLRS від Lockheed Martin;

639 млн на закупівлю 91 протикорабельних ракет великої дальності від Lockheed Martin;

400 млн на закупівлю нової версії Stinger, яку називають M-Shorad;

308 млн на 78 покращених торпед MK-48 від Lockheed Martin;

199 млн на закупівлю 541 протитанкової ракети Javelin виробництва Raytheon-Lockheed;

179 млн на закупівлю 28 додаткових артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars.

Оборонний бюджет США

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден планує запропонувати один із найбільших оборонних бюджетів мирного періоду. Очікувалося, що його загальна сума перевищить $835 мільярдів.

Нагадаємо, оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік, підписаний президентом Джо Байденом складає рекордні $858 мільярдів. Підсумковий документ став на 45 мільярдів доларів більше, ніж спершу пропонував сам глава Білого дому, і на 10% більшим, ніж у 2021 році.

Раніше стало відомо про намір Пентагону збільшити виробництво 155-мм снарядів для України. Зокрема, США хочуть збільшити виробництво снарядів на 500%.

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