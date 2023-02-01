Біньямін Нетаньяху передумав і вже хоче допомогти в налагодженні діалогу між Україною і Росією.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною і Росією, якщо йому надійде така пропозиція. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

За словами Нетаньяху, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до нього зверталися з неофіційною пропозицією стати посередником. Однак тоді він вирішив відмовитися, оскільки був лідером ізраїльської опозиції, а не керівником уряду.

Нетаньяху зазначив, що зараз він готовий розглянути пропозицію про роль посередника, якщо для цього буде вибрано "відповідний час і правильні обставини".

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"Якщо мене попросять всі відповідні сторони, я звичайно розгляну це, але я не наполягаю", – сказав ізраїльський прем'єр.

Війна в Україні - позиція Ізраїлю

У жовтні минулого року Ізраїль офіційно відмовився постачати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами, попри численні прохання з боку Києва.

На початку січня новий керівник МЗС Ізраїль Елі Коен анонсував, що його країна змінить свою політику стосовно України.

Днями посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв'ю пресі зізнався, що його країна допомагає Україні значно більше, ніж це повідомляється публічно.

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