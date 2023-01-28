Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.
Про це заявив посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв'ю WAZ. Він закликав поставитися з розумінням до стриманої позиції Тель-Авіва щодо військової допомоги Києву.
За словами Просора, Ізраїль допомагає Україні, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо". Він пояснив, що Ізраїль змушений діяти тихо, оскільки у Росії перебуває велика єврейська громада.
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - розповів посол.
Війна в Україні: позиція Ізраїлю
У жовтні 2022 року Ізраїль офіційно відмовився постачати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами. Пізніше міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що Єрусалим надасть Києву допомогу, але це буде не ППО.
3 січня 2023 року новий глава МЗС Ізраїль Елі Коен анонсував, що змінить політику МЗС щодо з українського питання.