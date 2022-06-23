Олаф Шольц заявив, що Німеччина розширить присутність в Балтійському регіоні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить перспектив для мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією. Він уточнив, що виною тому позиція президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Deutschlandfunk.

Шольц вважає, що переговори залишаються далекою перспективою. За його словами, Німеччина візьме на себе відповідальність і розширить присутність в Балтійському регіоні, щоб "захищати кожен квадратний метр території Альянсу" у зв'язку з нинішньою політичною кризою.

Німецький канцлер вказав, що безпека – це найважливіше, що держава повинна забезпечити своїм громадянам. Крім того, політик вказав, що Кремль веде нещадну війну проти українців, тому Україна буде отримувати фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і військову допомогу.

Переговори між Україною і Росією-що відомо

16 травня у Зеленського підтвердили, що переговори з Росією зараз на паузі. Причин кілька, в тому числі нерозуміння агресором сьогоднішніх процесів у світі. Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч наприкінці березня.

Разом з тим, як пише видання New York Times, між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як повинна завершитися війна. Відзначається, що особливе значення матиме позиція президента Зеленського і його західних союзників, якщо почнуться реальні переговори про припинення конфлікту.

У свою чергу глава переговорної групи з РФ з приводу війни Давид Арахамія розповів, що зараз українська сторона не розглядає відновлення переговорів, але все може змінитися після "контрнаступу ЗСУ в деяких місцях" наприкінці серпня.

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