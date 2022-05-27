Видання зазначає, що президент Зеленський в різні моменти озвучував різні погляди на те, як завершити війну, навіть допускав можливий нейтральний статус України.

Сполучені Штати, Євросоюз та Україна розходяться в думці щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.

Про це говориться у матеріалі The New York Times.

Як зазначають кореспонденти американського видання, після трьох місяців "неабиякої єдності" у відповідь на російське вторгнення, яке призвело до постачання України зброєю і широкого спектра фінансових санкцій, все більше помітний розкол у думках про те, що робити далі.

У матеріалі видання підкреслюється, що в їх основі лежать фундаментальні дебати про те, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії. У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, Інші країни, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції і приниження глави Кремля.

Водночас, на їхню думку, амбіції Вашингтона за час війни зросли. Те, що зароджувалося як спроба зробити так, щоб Росія не змогла здобути легку перемогу над Україною, змінилося, як тільки путінська армія почала робити помилку за помилкою, не зумівши захопити Київ, а потім Харків.

Адміністрація Байдена тепер бачить шанс покарати російську агресію, послабити Путіна, зміцнити НАТО і трансатлантичний альянс, а також послати застерігаючий сигнал Китаю. Попутно вона хоче довести, що агресія не повинна нагороджуватися територіальними придбаннями.

Глибинні розбіжності в думках стали ще більш очевидним під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, коли колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна піти на переговори з РФ, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.

Також наголошується, що "європейці навіть не намагаються" перекрити імпорт російського газу. Паралельно з цим Франція, Італія і Німеччина висловлюють занепокоєння через можливе затягування війни і побоюються збитку для власних економік.

Видання підкреслює, що особливе значення матиме позиція президента Зеленського і його західних союзників, якщо почнуться реальні переговори про припинення конфлікту.

Раніше радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що Україна не може собі дозволити будь-який "Мінськ" і повинна деокупувати території. Однак для цього необхідний певний час, зброя, засоби та мобілізація суспільства.

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