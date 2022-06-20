Саме через це російський диктатор веде політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде політику, спрямовану на розвал НАТО і ЄС, аби завадити поширенню демократії на Росію.

Про це він написав у Twitter.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити" - написав Шольц.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення з РФ, якої дотримувалася його попередниця на цій посаді Ангела Меркель.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно порозумітися. Я бачу себе близьким до своєї попередниці", – сказав Шольц.

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